Chris Peeters van Elia verkozen tot Manager van het Jaar 2021

Chris Peeters, de CEO van hoogspanningsnetbeheerder Elia Group, is verkozen tot Trends Manager van het Jaar 2021. Het economische weekblad kende woensdagavond in Brussels Expo de bekroning voor de 37e keer toe. Peeters volgt op de erelijst Dirk Coorevits van Soudal op.

Peeters nam "trots en nederig" de bekroning in ontvangst. "Een trofee voor het ganse bedrijf", verwees hij naar het 3.000-tal medewerkers van Elia. Juryvoorzitter Bart De Smet, voorzitter van verzekeringsgroep Ageas, prees Peeters als een "hardwerkende manager met visie", met een "zakelijke stijl". Premier Alexander De Croo kondigde de winnaar aan.

Over het actuele dossier van de kernuitstap - in tijden van zeer hoge energieprijzen en de oorlog in Oekraïne - bleef Peeters op het vlakke. Een levensduurverlenging van kerncentrales is een politieke keuze, klonk het. Elia levert rapporten af over de bevoorradingszekerheid en nadien ondersteunt het bedrijf bij het uitwerken van de plannen.

"Hij is erin geslaagd om diepgaande technische kennis binnen Elia te combineren met heldere en verstaanbare taal naar niet-specialisten. Onder zijn leiding is Elia geëvolueerd van een traditioneel technisch bedrijf naar een internationale speler met focus op duurzaamheid. Hierbij heeft hij het bedrijf ook een voortrekkersrol gegeven in de digitale transformatie en het uitgebouwd tot één van de meest innovatieve netbeheerders van Europa", zegt juryvoorzitter De Smet ook bij Trends.

Peeters verzilvert zijn tweede nominatie voor de Manager van het Jaar. Hij werd door de jury enerzijds en door lezers van Trends, panels van voormalige laureaten en studenten van de Vlaamse managementscholen anderzijds verkozen.

De Elia-topman (1966) is burgerlijk ingenieur (KU Leuven) van opleiding. In 2015 kwam hij aan het hoofd van Elia Group, dat naast de gelijknamige beheerder van het Belgische hoogspanningsnet ook de Duitse sectorgenoot 50Hertz omvat. Voordien was hij onder meer bij McKinsey en Schlumberger aan de slag.

De andere genomineerden waren Jacques Vandermeiren van Havenbedrijf Antwerpen, Anita Van Looveren van softwarebedrijf OMP, Stefaan Gielens van vastgoedspeler Aedifica en Lieve Mostrey van Euroclear, een financiële speler die effectentransacties afhandelt.

Trends reikt in samenwerking met zakenzender Kanaal Z jaarlijks de trofee uit aan een bedrijfsleider die met zijn of haar bedrijf een waardevolle bijdrage aan de Vlaamse economie heeft geleverd en zo een voortrekkersrol heeft gespeeld.

Aan Franstalige zijde won Sébastien Dossogne van het wereldwijd actieve industrieel bedrijf Magotteaux, een dochter van het Chileense Sigdo Koppers, het pleit. De topman van het bedrijf gespecialiseerd in producten om materialen te vermalen of te vergruizen, volgt op de erelijst van de 'Trends Manager de l'Année' Fabien Pinckaers van software Odoo op. De prijs werd uitgereikt door zusterblad Trends-Tendances.

