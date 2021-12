Chirurgen waarschuwen voor gevolgen uitgestelde zorg en willen vaccinatieplicht

Lees alles over het coronavirus in dit dossier .

Omdat de ziekenhuizen overstelpt raken met coronapatiënten, worden steeds meer geplande chirurgische ingrepen uitgesteld. Volgens de BBC is niet enkel het grote aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen de reden daarvoor, maar ook het schrijnende personeelstekort. Zorgmedewerkers raken zelf besmet of moeten door een besmetting in de klas van hun kind(eren) plots voor opvang zorgen en kunnen niet gaan werken.