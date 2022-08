Chirurg Réginald Moreels uit ‘Topdokters’ ontvangen door de paus

Oostende Réginald Moreels (71) maakte een opvallende ‘comeback’ via Topdokters: “Plots wensen mensen me zelfs proficiat”

2020 is het jaar geworden waarin het grote publiek via de reeks Topdokters kennis maakte met het werk van Réginald Moreels in moeilijke omstandigheden. Zeven maanden hield corona de Oostendse chirurg in België, maar in november trok hij al voor de 19de keer naar Beni in Oost-Congo voor wat hij zijn zwaarste zending ooit noemt. Hij is ondertussen al 71 jaar, maar nog altijd even bevlogen en vastberaden om in 2021 een chirurgisch centrum uit de grond te stampen in de gevaarlijke regio. Meer afleveringen in onze reeks 20 van 20, lees je hier.

