Chips, cocktailworstjes of helemaal niets: Crevits laat (lege) brooddozen op school onderzoeken

Chips, restjes gefrituurd eten, een koud stuk pizza, een paar cocktailworstjes of een energiedrankje. Soms zelfs helemaal niets. Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) maakt 150.000 euro vrij om te onderzoeken wat er in de brooddozen van leerlingen uit basis- en secundaire scholen zit. Zijn ze gevuld? En zo ja: is wat erin zit ook voedzaam en gezond? De gegevens worden dit jaar verzameld door het Vlaams Instituut Gezond Leven en de onderzoeksgroep Consumentengedrag van de Universiteit Gent. Vorig jaar al was er het plan om een eerste kleinschalige studie te doen, maar toen haalde de unief fondsen binnen om een groter onderzoek te starten.

“Er zijn vandaag dus nog geen cijfers over de problematiek van de ‘lege brooddozen’ in Vlaanderen”, zegt professor Wendy Van Lippevelde (UGent). Volgens armoede- en leeflooncijfers zou naar schatting wel een kwart van de kinderen met honger op school zitten. En door de energiecrisis en de hoge voedselprijzen is het probleem alleen maar groter geworden. “We willen ook nagaan welke factoren bepalen waarom ouders en kinderen al dan niet kiezen voor de aangeboden schoolmaaltijd.”

Quote Moeten gratis maaltijden voor iedereen, enkel voor kleuters of maatschap­pe­lijk kwetsbare kinderen? Misschien volstaan gratis soep en brood? Onderzoeker Jolien Plaete

Brood(doos)nodig

Zowel in België als in het buitenland nemen scholen en/of verenigingen nu al initiatieven om de problemen aan te pakken. Een van de bekendste is Brood(doos)nodig, dat giften inzamelt om knorrende magen van kinderen te stillen in Gent, Leuven, Roeselare, Tienen, Kortrijk, Sint-Truiden, Brussel en Veurne. In het Onze-Lieve-Vrouwe Instituut (OLVI) in Gent bieden ze dan weer één keer per week een gratis ontbijt aan, twee keer per week een gratis stuk fruit en een keer per week soep. “In het begin kwamen leerlingen schoorvoetend aanschuiven, nu staan ze al op voorhand in de rij”, klinkt het daar.

“Er zijn al allerlei oplossingen, maar we weten niet of het de juiste zijn”, zegt Jolien Plaete van Gezond Leven. “Dit onderzoek is nodig om te kijken of het aanbieden van gratis schoolmaaltijden aan iedereen wenselijk en haalbaar is. Of moet dat enkel voor kleuters? Of voor maatschappelijk kwetsbare kinderen? Misschien volstaan gratis soep en brood? Er zijn dus veel vragen die we beantwoord willen zien.”

