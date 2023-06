Chinese scanners die douane gebruikt vormen tóch een veiligheidsrisico

Ex-minister van Justitie Geens na ophef over uitspraak in zaak-San­da Dia: “Iedereen moet even dimmen”

CD&V-Kamerlid en voormalig minister van Justitie Koen Geens vindt de TikTok-video die zijn partijvoorzitter Sammy Mahdi verspreidde over het arrest in de zaak-Sanda Dia “onoordeelkundig”. Dat zei hij dinsdagavond in ‘Terzake’ op Canvas. In ‘De Afspraak’ achteraf zei N-VA-voorzitter Bart De Wever te begrijpen dat “de strafmaat niet aanvoelt als rechtvaardig”. “Maar dit is het oordeel van de rechtstaat. Daar hebben wij ons, zeker als politici, bij neer te leggen en erover te zwijgen”.