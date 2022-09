Chinese autobouwer BYD komt naar België

Vanaf oktober kan je in België elektrische wagens van het Chinese merk BYD kopen. De Chinese autobouwer start met drie modellen op de Belgische markt, zo heeft hij dinsdag aangekondigd. De eerste showroom komt in Zaventem.

BYD, wat staat voor Build Your Dreams, werkt voor de lancering in België en Luxemburg samen met Inchcape, een Britse onafhankelijke distributeur van diverse automerken. Samen zullen ze “een online en offline verkoop- en servicenetwerk” opzetten.

Inchcape is in België en Luxemburg ook al invoerder van Toyota en Lexus, “maar voor BYD komt er een volledig nieuwe retailomgeving die volledig op het nieuwe merk focust”, zegt Muriel Gilbert, woordvoerster van BYD BeLux.

“Uiterst ambitieuze plannen”

Het automerk heeft naar eigen zeggen “uiterst ambitieuze plannen” in Europa. Na een proefperiode van een jaar in Noorwegen, “waarin meer dan 2.500 stuks van het model Tang over de toonbank gingen”, is het de bedoeling de Chinese auto’s te lanceren in Noord-Europa, de Benelux en Duitsland. BYD begint met deze regio’s “omwille van hun adoptiegraad in elektrisch rijden”, aldus de woordvoerster.

In België en Luxemburg zullen er drie modellen gelanceerd worden: de sedan Han en de SUV’s Atto 3 en Tang. Een eerste showroom zal op 1 oktober de deuren openen in Zaventem. BYD spreekt van een “belevingscentrum”, waar klanten zullen kunnen kennismaken met de Chinese auto’s en technologie.

Er zijn plannen voor showrooms in Gent, Antwerpen en de stad Luxemburg. “De verdere uitbreiding wordt intussen in detail bestudeerd om een zo optimaal mogelijke customer experience te kunnen garanderen”, aldus BYD BeLux.

Nog geen prijzen

Het is nog niet duidelijk hoeveel de wagens, die in China worden gebouwd, zullen kosten. Op de Belgische website staan nog geen prijzen. “Die zullen bekendgemaakt worden vanaf de Europese lancering op de Paris Motor Show in Parijs in oktober”, luidt het. In Noorwegen is het model Tang (met zeven zitplaatsen) geprijsd op minstens 619.900 kronen, wat overeenkomt met zowat 60.000 euro.

BYD is naar eigen zeggen ‘s werelds grootste fabrikant van elektrische voertuigen (ook bussen, vrachtwagens, vorkliften,...) en batterijen. De Amerikaanse ‘superbelegger’ Warren Buffett is een van de aandeelhouders.

Er zijn al langer Chinese auto’s te koop in België, met merken als BAIC, Lynk & Co of nog Aiways.

