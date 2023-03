Child Focus zet steeds meer in op preventie en sensibilisering van gevaren online

Precies 25 jaar na de oprichting van Child Focus zijn donderdag, in een van de bollen van het Atomium, hulpverleners, politici en familieleden van minderjarige slachtoffers samengekomen. “Onze uitdagingen veranderen nog dagelijks, dus blijven we onszelf heruitvinden", aldus voorzitter Heidi De Pauw.

Sinds haar ontstaan behandelde de stichting ruim 85.000 dossiers, waarvan 43.000 over verdwijningen en 42.000 over seksuele uitbuiting. Technologische vooruitgang maakt dat er jaarlijks steeds meer meldingen van die tweede categorie binnenkomen, terwijl het aantal verdwijningsdossiers eerder constant is. "Er zijn steeds nieuwe vormen van misbruik en uitbuiting mogelijk", aldus De Pauw. "Dus blijven we ons aanpassen en onze strategieën versterken.”

Volledig scherm CEO van Child Focus Heidi De Pauw. © Jan Aelberts

Preventie en sensibilisering

De moeder van An Marchal, wier verdwijning aan de grondslag lag van Child Focus, en de broer van de in 1985 verdwenen Gevrije Cavas, namen het woord. En ook Sandra deelde haar ervaring. Dat is er geen van een verdwenen kind, maar wel van seksuele uitbuiting op het internet. Haar zoon Glenn stapte in 2017 uit het leven, nadat een naaktfoto van hem werd verspreid via sociale media. “Toen ik vernam wat er was gebeurd, hoorde ik het in Keulen donderen. Ik had nog nooit gehoord van de termen ‘sexting’ en ‘sextortion’.”

Daarom zet Child Focus steeds meer in op preventie en sensibilisering. "We moeten ouders en kinderen woorden geven om daarover te praten", zegt Nel Broothaerts. "Maatschappelijk hebben we nog heel veel werk voordat kinderen daarmee naar buiten durven komen, zonder te denken 'dit is mijn schuld'.”

De stichting voelt nog steeds dezelfde solidariteit met slachtoffers en hun naasten als tijdens de Witte Mars. Die trekt zich door in financiering, want naast overheidssteun rekent Child Focus voor 56 procent van de inkomsten op het publiek.

Volledig scherm Ook koningin Mathilde was aanwezig tijdens de viering van het 25-jarige bestaan van Child Focus. © Photo News

“Kinderen wapenen tegen gevaren in digitale wereld”

“We hebben een lange weg afgelegd in 25 jaar. Ik ben van dezelfde generatie als Julie en Melissa”, reageert staatssecretaris voor Gendergelijkheid Sarah Schlitz. Ze merkt op dat we vandaag voor nieuwe uitdagingen staan, bijvoorbeeld als het gaat om pesten, zowel op school als online, want “vandaag is er geen scheiding” tussen de twee.

“We herinneren ons allemaal nog die beelden van 1996, toen de ouders vaak in hun woonkamer zelf flyers moesten printen om op zoek te gaan naar hun kinderen. Dat is echt verleden tijd door het fantastisch werk dat Child Focus gedaan heeft”, zegt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. “De wereld is veranderd en zoals we kinderen wapenen tegen gevaren in die fysieke wereld, moeten we dat ook doen in de digitale.”

Volledig scherm Annelies Verlinden (CD&V), minister van Binnenlandse Zaken (rechts) en koningin Mathilde (links). © Photo News

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.