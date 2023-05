Child Focus: “Nooit eerder liepen zoveel kinderen weg van huis”

Child Focus behandelde vorig jaar 1.515 nieuwe verdwijningsdossiers, waarvan 1.138 nieuwe meldingen van jongeren die wegliepen. Zo steeg het aantal wegloopdossiers met 31 procent in vergelijking met 2021. Nooit eerder liepen zoveel kinderen weg van huis of de voorziening waar ze verblijven, meldt het centrum. In het kader van de Internationale Dag van de Vermiste Kinderen, op 25 mei, lanceert Child Focus opnieuw de sensibiliseringscampagne ‘Keep Hope Alive’ zodat langdurig vermiste kinderen niet vergeten zouden worden.

In 2022 behandelde Child Focus 1.515 nieuwe dossiers van vermiste kinderen. Dat komt neer op gemiddeld zo’n 4 meldingen per dag. In 1.138 van deze dossiers (75 procent) was het kind of de jongere weggelopen. Gelukkig wordt in 95 procent van de gevallen het kind snel, veilig en wel teruggevonden, door de solidariteit van partners en het grote publiek, en de inspanningen van politie en justitie.

“Door weg te lopen geven de jongeren een duidelijk en ultiem signaal dat er iets ernstig fout is in hun leven, dat ze geen enkele andere uitweg vinden dan weg te lopen zonder te weten waarheen, en tevens een signaal dat er onvoldoende gehoor werd gegeven aan hun malaise”, aldus Child Focus.

De toename van het aantal wegloopdossiers kan ook in verband gebracht worden met het aantal oproepen bij Child Focus van kinderen met mentale problemen of ouders die melden dat hun kind al met donkere gedachten kampte voor hij/zij wegliep. “Het mentale welzijn van kinderen en jongeren als gevolg van de Covid-19 pandemie, is ook een gegeven dat absoluut niet uit het oog mag verloren worden”, luidt het.

Muurschilderingen

Child Focus lanceerde vorig jaar de campagne ‘Keep Hope Alive’ voor zogeheten “cold cases”. De website (www.keephopealive.be) werd inmiddels al meer dan 150.000 keer bezocht. Dit jaar komt er een muurschildering van het portret van Gevriye Cavas in Sint-Jans-Molenbeek. De 5-jarige kleuter verdween 38 jaar geleden in deze Brusselse gemeente toen hij zijn broer ging zoeken die aan het voetballen was op een pleintje vlakbij.

Child Focus wil in de toekomst een gelijkaardige muurschildering maken voor alle langdurig vermiste kinderen in de buurt van de plek waar ze opgegroeid of verdwenen zijn. Het gaat om Françoise Bruyère (nationaal), Marie-Agnès Cordonnier (nationaal), Nathalie Geijsbregts (Leefdaal), Ken Heyrman (Antwerpen), Théo Hayez (Ukkel), Vincent Lamouris (Gent), Ilse Stockmans (Aarschot) en Liam Vanden Branden (Mechelen).

Het centrum doet een oproep aan iedereen die over een muur van minimum 130 vierkante meter beschikt, die in goede staat is en op een plaats staat met veel verkeer.