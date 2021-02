Child Focus lanceert preventieproject ‘Max’ om kinderen vertrouwenspersoon te laten kiezen

Child Focus wordt elke dag met gemiddeld 3 nieuwe verdwijningen van minderjarigen geconfronteerd, waarbij het in 80 procent van de gevallen weglopers betreft. In 2020 stelde Child Focus ook 304 dossiers op die te maken hadden met de online aantasting van de seksuele integriteit van jongeren. Dat gaat onder meer over problematische sexting, grooming en sextortion, een vorm van seksuele uitbuiting waarbij machtsmisbruik het dwangmiddel is zoals bijvoorbeeld bij leraren die seksuele gunsten vragen in ruil voor betere cijfers.

“Doorheen vrijwel alle ernstige dossiers merken we een rode draad: het kind of de jongere had niemand bij wie het terechtkon”, benadrukt Heidi De Pauw, CEO van Child Focus. “Minderjarigen zitten soms in de knoei met zichzelf, kampen met online of offline problemen, velen praten te weinig over wat ze meemaken en zoeken te weinig hulp. Ze voelen zich eenzaam, waardoor er problemen ontstaan of bestaande problemen net erger worden.”

Daarom lanceerde Child Focus het concept ‘Max’: de ambitie dat elk kind tussen 10 en 12 jaar een vertrouwenspersoon, een Max, heeft. Op termijn wil de Stichting elk jaar zo’n 125.000 kinderen bereiken, via workshops in scholen, concreet materiaal en via rechtstreekse communicatie.

100 procent vertrouwen

Ook wil Child Focus, samen met de kinderen, de deur alvast op een kier zetten, zodat ze ook op latere leeftijd durven en kunnen praten over eventuele problemen en dat ze beseffen dat het normaal is om hulp te zoeken als het even niet meer gaat.

Kinderen moeten hun ‘Max’ 100 procent vertrouwen, benadrukt De Pauw. “Het moet iemand zijn bij wie ze terechtkunnen met hun vragen, problemen of om eens te babbelen. Gewoon iemand zonder vooroordelen en bij wie ze zich goed voelen. Iemand die zonder veel omwegen bereikbaar is. Max is iemand die de kinderen zelf kiezen. Dat kunnen heel uiteenlopende volwassenen zijn: een broer, nicht, babysit, leider, leerkracht, buurvrouw”, aldus De Pauw.

