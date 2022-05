Child Focus lanceert nieuwe website en wil aandacht vestigen op langdurig vermiste kinderen: "Laat hen niet verdwijnen"

De tip van 1 miljoen. Ook Alain Remue zocht voorbije 28 jaar naar vermiste Nederland­se studente: “Tanja Groen paste perfect in rijtje van slachtof­fers van Dutroux”

Ligt de sleutel om Tanja Groen terug te vinden in België? Er is 1 miljoen euro uitgeloofd voor dé gouden tip die leidt naar de vondst van het meisje dat 28 jaar geleden verdween in Maastricht. “Dat ligt op een zucht van België”, zegt Alain Remue van de Cel Vermiste Personen. “Het zou dus best kunnen dat de oplossing van dit dossier niet in Nederland, maar in België ligt.” Remue en zijn team zochten de voorbije jaren al meermaals naar Tanja Groen. Zo werd onderzocht of ze mogelijk een ‘vergeten slachtoffer’ was van seriemoordenaars als Marc Dutroux, Michel Fourniret of Ronald Janssen.

23 februari