Child Focus geeft tips voor ouders na dood van Gino (9)

Gino (9) was niet het eerste slachtof­fer van Donny M: verdachte werd al eerder veroor­deeld voor kindermis­bruik

In 2017 werd de nu 22-jarige Donny M. - de vermoedelijke ontvoerder van de dood teruggevonden Gino (9) - al veroordeeld omdat hij als 17-jarige twee jongetjes in Sittard mishandelde en misbruikte. Er waren ook klachten over hem in de kinderopvang van zijn pleegmoeder, toen hij amper 12 was. “Donny was zogezegd nog te jong om gestraft te worden.”

18:56