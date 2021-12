Chemo gaat door, net als scan waarop u al twee maanden wacht: alle vragen over het uitstellen van niet-dringende zorg

ANTWERPEN Gouverneur Berx over volle Sportpalei­zen: “Bezoekers moeten nadenken of ze nog wel naar een event willen en organisato­ren of het nog wel kan plaatsvin­den”

“Ik denk dat ik in het Sportpaleis ga opereren.” Een veelzeggende tweet van handchirurg Ilse Degreef van UZ Leuven. Dat de IC-bedden in ziekenhuizen straks volledig vol liggen maar dat de Sportpaleizen van deze wereld wel gewoon kunnen vollopen — 51.000 man komend weekend — kan op weinig begrip rekenen in de zorgsector. Antwerps gouverneur Cathy Berx reageert: “Ik hoop dat mensen met dit in het achterhoofd goed nadenken of ze nog wel naar een evenement willen gaan.”

1 december