Chemiebedrijf 3M moet 2.000 euro schadevergoeding betalen aan gezin vanwege PFAS-vervuiling: “Kan belangrijk precedent zijn”

Minister Dedonder ontslaat jonge vrouwelij­ke militair die betrokken is bij foltering van “vriend”

Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) heeft een jonge onderofficier uit het Belgische leger ontslagen, omdat ze betrokken was bij de gijzeling en onmenselijke behandeling van een vriend. “Haar gedrag heeft het vertrouwen dat het publiek in de strijdkrachten moet kunnen stellen en de waardigheid en de eer van de militaire functie ernstig ondermijnd”, klinkt het in een mededeling. De Raad van State heeft de beslissing tot ontslag tijdelijk geschorst in afwachting van het vonnis van de strafrechter, schrijft ‘SudInfo’