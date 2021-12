Chemiebedrijf 3M geeft schoorvoetend PFOS-emissies via lucht toe

Voormalig milieucoördinator van 3M Gunther Hiel bevestigde dat er tot 1996 PFOA en PFOS de lucht in gingen vanop de 3M-site. “Voor we een thermische oxidatie-eenheid hadden, was er emissie”, zei hij. “Nul bestaat niet. Er blijft altijd een restfractie over.”

Wat volgde, was een wat vreemd schouwspel. Net als bij het eerste bezoek van 3M aan de onderzoekscommissie in september leek niemand anders geneigd om de emissies via de lucht te bevestigen. Na aandringen stelde vicepresident Teeters dat ze er weliswaar bij blijft dat ze in september niet op de hoogte was, maar dat 3M inderdaad verantwoordelijk is voor vervuiling “onder andere via de lucht”.