Chef integriteit voor elke federale overheidsdienst

Informatie­drem­pel voor fijn stof overal in ons land overschre­den, vanaf morgen snelheids­be­per­kin­gen in Brussel en verbod om met hout te verwarmen

In de meetnetten van de drie gewesten zijn gisteren hoge fijnstofconcentraties in de lucht gemeten. In heel het land is de informatiedrempel om de bevolking te waarschuwen, overschreden. Omdat er vandaag en de volgende dagen geen significante verbetering van de luchtkwaliteit wordt verwacht, wordt in het Brussels gewest morgen zelfs de sensibiliserings- en interventiefase met bijhorende maatregelen ingevoerd, meldt de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL).

16 december