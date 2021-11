“Chauffeurs werden verwittigd: blijf weg, de controle is hier”: leidinggevende bij PostNL getuigt over de stress bij de inval van de sociale inspectie

Een leidinggevende bij PostNL bevestigt de wanpraktijken die onderzoeksjournalist Joppe Nuyts aan het licht bracht. De sociale inspectie viel maandagochtend om 6 uur binnen in het depot van het koerierbedrijf in Wommelgem. “Als de inval een paar uren later was gedaan, zouden er nog meer inbreuken zijn vastgesteld: nog meer mensen zonder rijbewijs, mensen die in het zwart werken, misschien zelfs die illegaal in het land zijn.”