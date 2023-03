Chauffeurs De Lijn bijna 10 procent meer werkonbekwaam door agressie

UPDATE Spanningen lopen hoog op tijdens begrotings­ge­sprek­ken: “Als het zo moet, kunnen we in mei ook naar de verkiezin­gen”

De begrotingsonderhandelingen tussen de federale topministers hebben nog geen resultaten opgeleverd, integendeel. Tijdens een hitsige discussie over kernenergie werd Ecolo-vicepremier Georges Gilkinet nerveus: “Als het zo moet, kunnen we in mei ook naar de verkiezingen.” Dat melden verschillende Franstalige kranten. Het kabinet van Gilkinet weigert commentaar te geven over het incident aan de redactie van HLN, maar verschillende bronnen nuanceren zijn uitspraak.