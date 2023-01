Chauffeur nog altijd in ziekenhuis na busongeval met 65 schoolkinderen in Duitsland: “Hij weet zelf nog niet goed hoe het ongeval is kunnen gebeuren”

Sint-Pieters-Leeuw/Liedekerke Alle kindjes terug thuis na zwaar busongeval in Duitsland: de ene viert met lekker eten, de andere met goede nachtrust

Na een zenuwslopende nacht en dag zijn alle kinderen die betrokken raakten bij het zware busongeval in Duitsland opnieuw thuis. De laatste leerlingen van Den Top in Sint-Pieters-Leeuw en de Sint-Antoniusschool in Liedekerke kwamen twaalf uur later dan gepland aan met hun bus. Bij aankomst weerklonk ook applaus voor de leerkrachten. “Er was paniek, na die schreeuw en die ‘bonk’. Maar nadien ging alles vlot”, klinkt het bij Stan (11), één van de kindjes. De buschauffeur zou door te botsen verhinderd hebben dat zijn bus kantelde bij een uitwijkmanoeuvre.

8:36