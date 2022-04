Chauffeur die inreed op carnavalsstoet Strépy geeft toe dat BMW was opgedreven

De chauffeur die in de vroege ochtend van 20 maart inreed op de carnavalsstoet in Strépy, heeft toegegeven dat hij te snel reed, in een wagen die bovendien opgevoerd was. Dat zegt zijn advocaat in gesprek met SudInfo. Bij het ongeval kwamen zes mensen om het leven, een dertigtal anderen raakten gewond.

Paolo F. moet morgen voor de raadkamer in Doornik verschijnen. Die zal bepalen of hij in voorlopige hechtenis moet blijven. F. wordt vervolgd voor onopzettelijke doding en onopzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg in het kader van een verkeersongeval.

Volgens zijn advocaat Frank Discepoli beseft de 34-jarige man intussen heel goed wat hij heeft aangericht, en wat de gevolgen voor hem kunnen zijn. Hij zou inmiddels ook bekend hebben dat de motor van zijn BMW was opgedreven, iets wat eerder al aan het licht kwam tijdens een technische controle van de wagen.

Discepoli zegt dan ook dat hij nog niet heeft beslist of hij om de vrijlating van zijn client zal verzoeken. “Dat zal afhangen van het verslag van de onderzoeksrechter. Als men, in het belang van het onderzoek, van oordeel is dat het noodzakelijk is dat hij in hechtenis blijft, zal ik daar niet om vragen. We zullen ons nederig opstellen”, klinkt het.

Passagier

Paolo F. reed op 20 maart een groep carnavalisten aan in Strépy-Bracquegnies. Zes mensen stierven, 37 anderen raakten gewond. De chauffeur verklaarde achteraf dat hij te snel reed. Ook bleek de man onder invloed te zijn. In de auto zat ook zijn neef Nino F., die beweert dat “hij sliep op de passagiersstoel” op het moment van het tragische incident. Nino F. is momenteel vrij. Hij wordt beschuldigd van het niet verlenen van hulp aan mensen in nood.