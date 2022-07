Chari (33) legt uit hoe ze tot 50 euro op een winkelkar bespaart: "Kokosolie? Heb je dat wel écht nodig?”

Open Vld-voorzitter Lachaert wil kiessys­teem in ons land drastisch hervormen

Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert zegt dat hij het kiessysteem in ons land drastisch wil hervormen. “We kunnen de politiek deblokkeren als we het aantal partijen inperken”, zegt Lachaert in een interview met ‘Het Nieuwsblad’. “Dat lukt enkel door het kiessysteem drastisch te hervormen.”

