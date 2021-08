Chaos op parkings Spa-Francorchamps: auto’s rijden zich vast in modder

FSMA waarschuwt opnieuw voor frauduleu­ze kredietver­strek­kers

27 augustus Beurswaakhond en toezichthouder FSMA waarschuwt opnieuw voor frauduleuze kredietaanbiedingen via het internet. Sinds de laatste waarschuwing kreeg FSMA klachten over elf nieuwe frauduleuze websites, klinkt het vrijdag in een persbericht.