Chaos op parking Spa-Francorchamps: auto’s rijden zich vast in modder

Plasma met antistof­fen zorgt niet voor snellere genezing van Co­vid-19-patiënten

27 augustus Een grootschalige Belgische studie die onderzocht of plasma van herstelde Covid-19-patiënten de genezing van nieuwe patiënten kan bevorderen, heeft niet het verhoopte resultaat opgeleverd. Er werd geen positief effect gevonden: patiënten behandeld met het plasma hadden evenveel nood aan mechanische beademing en het aantal overlijdens was gelijkaardig. Dat meldt UZ Leuven, een van de 21 Belgische gezondheidscentra die deelnamen aan de studie, vrijdag in een persbericht.