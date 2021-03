Chaos in vaccinatiestrategie: spuitjes voor 65-plussers verdwijnen massaal in de armen van politieagenten

De Belgische vaccinatiestrategie oogt op papier zeer helder: het is momenteel eerst de beurt aan alle 65-plussers en risicopatiënten. Voor kritieke beroepen werd wel een kleine opening gemaakt. Zij kunnen sinds begin maart ook al hun spuitje krijgen, maar wel slechts bij uitzondering. Als er ergens een overschotje is, dan kan dat in de arm van een brandweerman of politieagent gezet worden. Op het terrein zien we echter iets anders. Zo werden in Luik op 10 maart 180 politieagenten in één keer gevaccineerd. Op diezelfde dag verdween ook in Bergen één op de vijf spuitjes in de arm van een agent. En sindsdien vaccineert men daar het korps aan een tempo van twintig agenten per dag.