Chaos blijft duren bij Telenet, en toch gaan de prijzen omhoog: dit kan je doen

Guillaume Van der Stighelen aan Reuzegom­mers: “Als vader van Sanda Dia openlijk smeekt om antwoorden, geef hem die dan”

Voormalig reclamemaker Guillaume Van der Stighelen heeft zich in een open brief gericht aan de leden van studentenclub Reuzegom die veroordeeld werden voor de dood van Sanda Dia. Hij verloor zelf in 2011 zijn zoon Mattias. “Als ouder wil je weten hoe je kind heeft geleden, of er nog iets gezegd werd. Hoe minder je weet, hoe meer je gaat fantaseren”, schrijft hij op Facebook.