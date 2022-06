Chaos bij zomeruittocht op Zaventem: piloten dreigen met drie dagen staking

De piloten en het cabinepersoneel van Brussels Airlines hebben in december al eens gestaakt, uit protest tegen de hoge werkdruk. Het ging toen om een 24-urenstaking. Volgens de drie vakbonden werd er “niets structureels" gedaan om de problemen toen aan te pakken. En ook nadien is er niet veel verbeterd, vinden ze. Vandaag zitten piloten en directie nog niet op dezelfde golflengte.

Cafetariaplan

“Bij de herstructurering vorig jaar heeft iedereen bij Brussels Airlines loon moeten inleveren. De piloten kregen 30 procent ervan betaald volgens het cafetariaplan: ze kregen plots een budget om een aantal extralegale voordelen te kiezen. Maar dat bedrag is nog geen enkele keer geïndexeerd, terwijl er voor de rest van de bevolking in 2021 en 2022 al vier à vijf indexaanpassingen zijn geweest. Ze lijden dus loonverlies”, legt luchtvaartexpert Luk De Wilde uit.

Als er wordt gestaakt, net voor de zomervakantie, is dat nefast voor het imago van de luchthaven. Opnieuw. “Niemand is erbij gebaat”, zegt De Wilde. “Zowel bonden als directie zullen best toegevingen doen om een nieuwe chaos te vermijden. Vergeet niet dat Brussels Airlines nog altijd in zwaar rode cijfers vliegt en dat ze tegen 2024 nog een lening van 290 miljoen euro moet terugbetalen aan de staat. Dit is niet goed om het vertrouwen van de reiziger terug te winnen.”