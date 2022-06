Chaos bij start zomervakantie dreigt: pilotenvakbonden Brussels Airlines dienen stakingsaanzegging in

Voor het eerst verzorgt privébe­drijf volledige busritten in Vlaanderen

Flibco, een privébedrijf dat vervoer van en naar luchthavens organiseert, biedt vanaf 23 juni volledige ritten aan in Vlaanderen. Sinds november vorig jaar is het juridisch kader dat privébedrijven toelaat om personenvervoer in Vlaanderen te voorzien, klaar. Flibco is het eerste bedrijf dat een vergunning binnenhaalt: vanuit verschillende Vlaamse steden kunnen mensen de bus naar Brussels Airport nemen. Het bedrijf verzekert dat het “geen concurrent” is of wordt van vervoersmaatschappij De Lijn.

9 juni