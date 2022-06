Champagne a volonté: Belgen kochten in 20 jaar tijd nooit zo veel champagne als nu

Voor jou getest Onze huissomme­lier beoordeelt 15 schuimwij­nen onder de 15 euro en deelt zelfs een 9/10 uit: “Een betaalbaar alterna­tief voor champagne”

Van trouwrecepties tot communie- en lentefeesten: in mei en juni is er voortdurend een gelegenheid voor een heerlijk glaasje bubbels. Maar hoeft die schuimwijn altijd duur te zijn? Onze huissommelier Sepideh Sedaghatnia proeft 15 flessen onder de 15 euro en selecteert voor jou de best betaalbare fles voor jouw aankomend feest.

21 mei