CEO van VRT Frederik Delaplace onder vuur over royale exclusiviteitscontracten: “En nu zal ik stoppen voor ik venijnig word”

Economi­sche inspectie gaat onderzoe­ken of producten in Russische supermarkt in Vlaams-Bra­bant op sanctie­lijst staan

De Economische inspectie gaat onderzoeken of producten die aangeboden worden in een nieuwe Russische supermarkt in het Vlaams-Brabantse Opwijk niet op de sanctielijst staan. Dat zegt staatssecretaris Eva De Bleeker (Open Vld) in VTM NIEUWS.

9 juni