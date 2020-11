CEO UZ Brussel: “Niet het moment om veel te versoepelen”

Marc Noppen, CEO van UZ Brussel, belicht in een gesprek met HLN LIVE de situatie op de intensieve zorg. “We zitten in een zeer drukke fase”, aldus Noppen. Morgen komt het Overlegcomité opnieuw samen om zich te buigen over het coronabeleid. Een van de gespreksonderwerpen is een mogelijke heropening van de winkels. Noppen benadrukt dat het geen goed idee is om op dit moment veel te versoepelen.

“Er is een zeer lichte verlichting. Vooral op intensieve zorg blijven de patiënten lang liggen. Ze zijn zwaar ziek. Ze blijven weken in het ziekenhuis. We hebben nu 25 patiënten in zo’n kritische bedden op 94 in totaal. We zitten in een heel drukke fase. We hebben nog niet de mogelijkheid om de niet-coronazorg op een normale manier te behandelen”, zegt Marc Noppen, CEO van UZ Brussel aan HLN LIVE.

“We hebben een uitgebreide kritische activiteit rond corona, waardoor de capaciteit voor niet gerelateerde corona-activiteiten beperkt is. We kunnen ons enkel beperken tot dringende ingrepen. Dat begint te wegen. Het is nu opnieuw meer dan een maand dat we ingrepen moeten uitstellen. Wat zes weken moet uitgesteld worden, wordt wel dringend en noodzakelijk. De wachtlijst begint opnieuw zeer zwaar te worden.”

Op de vraag wanneer Noppen hoopt om te kunnen herbeginnen aan een normaal tempo, antwoordt hij: “Als we de curve bekijken, dan verwacht ik niet dat het binnen vier weken kan. Het lijkt me in het licht van de gesprekken over het verlichten van een aantal maatregelen dat het zeer voorzichtig moet gebeuren. Het is niet het moment om veel te lossen.”

Heropening winkels

Morgen is er opnieuw een Overlegcomité. Er is sprake van een heropening van de winkels. “Ik kijk er met gemengde gevoelens naar en met alle begrip voor de problemen in de sectoren. Ik ben verplicht om het te bekijken vanuit mijn standpunt en dat van de zorgverstrekkers. Elke maatregel die opnieuw een verzameling van mensen toelaat, zal een negatieve impact hebben op de ziekenhuisbezetting. Indien het veilig kan, ja. Indien het leidt tot een concentratie van aantallen mensen in gesloten ruimtes, dan voorzie ik problemen.”

Volgens Noppen is het “een gevaarlijke analyse” om te stellen dat de koopzondagen een groot effect hadden. “Ik heb het al uitgelegd. Het is het pakket van maatregelen dat telt”, vertelt Noppen. “Wat al duidelijk is aangetoond, is dat er basisregels zijn. Veel mensen samen op dezelfde niet-verluchte plek staat gelijk aan problemen. Of het een restaurant, fitness of een winkel is, maakt dan niet veel uit. Ik denk persoonlijk dat het nog te vroeg is.”