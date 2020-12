CEO Pairi Daiza schrijft boze open brief: “Frank Vandenbroucke doet denken aan keizer die lot gladiatoren bezegelt met duim omhoog of duim omlaag”

Eric Domb, CEO en stichter van Pairi Daiza, is zwaar ontgoocheld en erg boos omdat zijn dierenpark niet opnieuw de deuren mag openen. In een lange brief op Facebook hekelt hij dat er geen enkele rationele verklaring wordt gegeven voor het gesloten houden van de dierenparken. Domb spreekt van “een aanval op onze vrijheden” en van “minachting”. Hij vergelijkt minister Frank Vandenbroucke (sp.a) met een keizer uit de tijd van de Romeinse dictatuur.

De frustratie rond de besluitvorming van de federale regering afgelopen vrijdag moest Eric Domb duidelijk van het hart. In zijn Facebookpost op de pagina van Pairi Daiza moet vooral minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke, het ontgelden, omdat dierenparken ook vanaf 14 december niet opnieuw de deuren mogen openen voor dagbezoekers en abonnees. Domb had erop gerekend dat Pairi Daiza open zou zijn in de eindejaarsperiode, zeker omdat “onze teams hard aan de slag waren om het park klaar te krijgen voor een heropening”. In de brief belooft Domb aan zijn personeel om de tewerkstelling binnen het bedrijf te beschermen, “ondanks de genadeloze financiële tegenslag”.

Maar zijn pijlen richt de CEO dus op Frank Vandenbroucke, die “tot tweemaal toe het ontnemen van een aantal vrijheden niet heeft gerechtvaardigd om redenen van volksgezondheid, maar om politieke en psychologische redenen die op geen enkele wetenschappelijke basis berusten”. Domb verwijst daarmee, enerzijds, naar de uitspraak van de minister in Terzake dat er een schokeffect nodig was toen de overheid eind oktober besloot om niet-essentiële winkels te sluiten, terwijl Vandenbroucke “tegelijk erkende dat een gecontroleerde opening van deze zaken geen gevaar vormde”. Anderzijds zei de minister ook in VTM Nieuws: “We hebben gewoon niet gewild dat er een eindeloze reeks van versoepelingen komt, je moet dus ergens stoppen. En we zijn gestopt bij: baantjes gaan zwemmen, en musea bezoeken.” Wat erop neerkomt dat “dierentuinen en alle andere sectoren die al bewezen hebben op een veilige manier openluchtactiviteiten te kunnen laten plaatsvinden, maar moeten wachten”.

Volledig scherm Minister Frank Vandenbroucke. © Photo News

Domb is naar eigen zeggen sprakeloos. “Het doet ons denken aan het antieke beeld van de gladiator die wacht op de duim van de keizer. Naar beneden? Dan sterft hij. Naar boven? Dan leeft hij. Zo besluit de keizer”, schrijft de CEO op Facebook. “Maar we leven niet in de tijd van gladiatoren, keizers en de Romeinse dictatuur”, klinkt het. “We leven in de 21ste eeuw, en in een democratie. In een tijd waarin sommige van onze individuele vrijheden tijdelijk beperkt worden om terechte gezondheidsredenen, is het meer dan ooit aan onze politieke leiders om hun beslissingen wetenschappelijk te rechtvaardigen en ze in alle transparantie te communiceren.”

“Nog tot op de dag van vandaag heeft geen enkele politieke leider, en al zeker niet Frank Vandenbroucke, op een rationele wijze de sluiting van de dierentuinen kunnen uitleggen”, gaat Domb verder. “Nochtans zijn het plekken waar de verspreiding van een virus perfect gecontroleerd kan worden.”

De conclusie van de CEO van Pairi Daiza is messcherp: “Het ontbreken van een rationele verantwoording maakt deze unilaterale beslissing - die een aanval op onze vrijheden (ondernemersvrijheid, bewegingsvrijheid, arbeidsvrijheid, vrijheid van ontspanning, educatieve vrijheid,…) met zich meebrengt - ondraaglijk. Ze toont enkel minachting voor de bedrijven, werknemers en hun families die zo hard gewerkt hebben om hun vrijheden te heroveren op een veilige manier voor iedereen.”

