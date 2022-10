CEO luchthaven Charleroi over staking veiligheidspersoneel: “De situatie is beschamend”

“We zullen de passagiers die nu buiten zijn nog binnen laten komen”, zegt Philippe Verdonck. “Er moet een gesprek komen tussen onderaannemer BSCA Security en de vakbonden. Ik wacht daarop. Morgen zullen er geen passagiers kunnen vertrekken vanop de luchthaven van Charleroi.”

“Het is een vraagteken of de vakbonden vandaag nog doorgaan. Wij hebben geen idee”, gaat de CEO verder. “De maatschappijen zijn al bezig met het verwittigen van de passagiers dat de vluchten morgen niet zullen vertrekken.” Volgens de CEO is het “de beste en de slimste oplossing”.

Chaos

Mensen stonden vandaag huilend op de poort van de luchthaven te kloppen. “Ik heb de beelden gezien. Ik vind het heel erg. Ik stel me vragen bij de menselijkheid. We hebben de meeste mensen proberen helpen. We hebben gedaan wat we kunnen. Is het genoeg? Waarschijnlijk niet. Vandaag hebben we ongeveer vierduizend tot vijfduizend passagiers kunnen laten vertrekken.”

Politieagenten aangevallen

Veel passagiers klagen over een gebrek aan communicatie. Volgens de CEO was het gezien de situatie lastig om de passagiers correct en snel te informeren. “Het was heel chaotisch. Wij hebben passagiers per groep binnen laten gaan. Dat ging goed tot het moment waarop enkele passagiers de controle verloren. Ik heb vernomen dat vijf politieagenten gewond raakten”, zo betreurt Verdonck.

“Hopelijk is er vanavond een deal, zodat we vanaf donderdag opnieuw operationeel zijn”, aldus de CEO. Mensen die morgen naar huis terugkeren, hoeven niets te vrezen. Hun vlucht zal gewoon landen op de luchthaven van Charleroi.

De CEO weet niet of passagiers van wie de vlucht morgen geannuleerd is een compensatie zullen krijgen. “Dat zijn discussies voor later. Vandaag is de veiligheid het belangrijkste. Deze chaotische situatie kan niet langer. Het is onmenselijk. Dit is een ramp voor het imago van Charleroi. We verdienen dit niet”, besluit hij. Verdonck is erg kwaad en vindt het “beschamend” voor de passagiers.