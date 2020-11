CEO BioNTech: “Pfizer-vaccin kan mogelijk nog dit jaar verdeeld worden”, Europese Commissie wil in december twee vaccins goedkeuren

Volgens CEO Ugur Sahin wordt de aanvraag voor goedkeuring morgen ingediend bij het Amerikaanse geneesmidddelenagentschap FDA. “Mogelijk kunnen we in december al vaccins leveren”, klonk het in een interview met AFP. De topman had eerder al aangegeven half december groen licht te kunnen krijgen. “De vraag is of aan alle voorwaarden is voldaan”, aldus Sahin. “Een en ander zal afhangen van de verzoeken die we nog krijgen.”