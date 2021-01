CEO Belfius krijgt forse kritiek na uitspraken over horeca: “Af en toe nood aan saneringsgolf, hebben we niet te veel cafés en restaurants in België?”

Belfius-CEO Marc Raisière heeft met zijn uitlatingen in de pers over de financiële levensvatbaarheid van de horecasector forse kritiek geoogst van politici en horecafederaties. “Het spijt me dat dit het geval was, want het was geenszins mijn bedoeling een sector die ik respecteer te stigmatiseren of personen te kwetsen”, zo reageert hij maandag.

In een interview dat op 7 januari in het magazine Trends verscheen zei Raisière dat er wegens de coronacrisis faillissementen in de sector zullen komen. “Maar hadden we niet te veel cafés en restaurants in België? Waren ze allemaal rendabel of overleefden ze op zwart geld? Ik besef dat dit heel cru klinkt. Maar een economie kan af en toe baat hebben bij een sanering. De zombiebedrijven zullen eruit gaan. Is dat erg? Voor de betrokkenen zeker. Maar niet voor de economie. Er zullen andere bedrijven worden gecreëerd. Nieuwe types van business zullen ontstaan.”

Afgelopen donderdag verscheen het interview ook in Trends-Tendances, de Franstalige tegenhanger van het magazine. De uitspraken van Raisière - wiens mandaat aan het hoofd van Belfius vorige week door de federale regering met vier jaar werd verlengd - leidden vervolgens vooral in Franstalig België tot kritiek.

Quote Het is schrijnend als we weten dat het de belasting­be­ta­ler is die Belfius (voordien Dexia, red.) heeft gered en nog steeds betaalt MR-Kamerlid Denis Ducarme

MR-Kamerlid Denis Ducarme verzette zich maandag tegen uitlatingen in de pers van Belfius-CEO Marc Raisière. “Het is schrijnend als we weten dat het de belastingbetaler is die Belfius (voordien Dexia, red.) heeft gered en nog steeds betaalt”, zei de voormalige minister van Zelfstandigen. Hij voegde eraan toe dat hij vicepremier en minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) zal interpelleren over de uitlatingen van Raisière.

Quote Een baas zou dat niet moeten zeggen, laat staan een baas van een grote bank Vicepremier Pierre-Yves Dermagne (PS)

Vicepremier Pierre-Yves Dermagne (PS) betreurde de uitlatingen van de Belfius-CEO. “Een baas zou dat niet moeten zeggen, laat staan een baas van een grote bank. Achter de cijfers en percentages gaan banen, gezinnen en levens schuil die respect en steun verdienen, vooral in deze zeer moeilijke periode voor de horeca”, zei Dermagne.

“Schokkende verklaringen”

PVDA eist dat Raisière in de Kamercommissie Financiën gehoord wordt over zijn uitspraken over de financiële leefbaarheid van talrijke horecazaken. “Het gaat niet alleen om schokkende verklaringen. Ze komen van een hoofdrolspeler in de financiële wereld, die een bepalende rol speelt in het al dan niet vermijden van het faillissement van talrijke zaken”, benadrukt Kamerlid Marco Van Hees. “Het gaat om een topman van een bank die voor 100 procent in handen van de staat is en die een sleutelrol speelt in het verzekeren van het overleven van onze kmo’s. Is het ook de visie van de regering om de pandemie te gebruiken om bepaalde sectoren te ‘saneren’ via een golf van faillissementen? “

Raisière laat maandag weten dat Belfius de Belgische economie, “met inbegrip van de horecasector” zal blijven steunen “met alle middelen waarover zij beschikt”. “Meerdere horecafederaties werden inmiddels gecontacteerd en een overleg werd opgestart over hoe we hun leden bijkomend kunnen ondersteunen.”