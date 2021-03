Centraal systeem voor reservelijsten vaccinatiecentra “pas klaar midden april”, te laat voor de 65-plussers

Het centrale systeem waarbij 65-plussers zichzelf kunnen inschrijven op een reservelijst om zich te laten vaccineren als er een overschot is in hun vaccinatiecentrum, is allicht pas half april volledig klaar. Dat hebben de coördinatoren van de centra gisteren te horen gekregen. In tussentijd werken de centra met eigen systemen en lijsten en blijven er jongere inwoners prioriteit krijgen, ondanks de dwingende oproep van Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) om éérst alle 65-plussers aan de beurt te laten.

Het blijft een heikel punt in de vaccinatiecampagne: de reservelijsten. Wanneer in een vaccinatiecentrum ouderen die een uitnodiging hebben gekregen niet komen opdagen, worden in veel centra mensen opgebeld die hebben gezegd dat ze snel beschikbaar zijn. In sommige centra gaat het om 10 tot uitzonderlijk zelfs 40 procent van die zogenaamde ‘no-shows’.

“65-plussers moeten absolute prioriteit zijn”

Maar elk centrum regelt die reservelijsten op dit moment op zijn eigen manier, met bijvoorbeeld zelf aangelegde lijsten in Excel. Vanuit Vlaanderen is er wel de instructie gestuurd om alles op alles te zetten om eerst 65-plussers op de reservelijst aan te spreken, en pas als dat echt niet lukt kleuterleid(st)ers, politieagenten en mensen uit de kinderopvang op te bellen. Officieel zijn leerkrachten uit het lager en middelbaar onderwijs nog niet aan de beurt, maar in veel centra worden ze toch al uitgenodigd via de lokale reservelijsten.

En dat is niet de bedoeling, zei minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) dinsdag in het parlement. Hij lanceerde een dringende oproep aan de centra om “zo snel mogelijk reservelijsten van 65-plussers aan te leggen, nu meer dan ooit”, aangezien het gaat om de kwetsbaarste groep die nog niet gevaccineerd is. In Vlaanderen is bijvoorbeeld nog maar 5,7 procent van de 65- tot 74-jarigen gevaccineerd, terwijl wel al 10 procent van de 18- tot 34-jarigen - die veel minder risico lopen in het ziekenhuis te belanden - ingeënt is.

“We zitten met stijgende besmettingscijfers, met stijgende ziekenhuisopnames, en zelfs met stijgende sterftecijfers. De 65-plussers inenten moet de eerste ab-so-lute prioriteit zijn nu”, aldus Beke dinsdag. Ook hij beseft dat elke kwetsbare oudere een dag vroeger inenten een leven gered kan zijn.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

(Lees verder onder deze video van begin maart)

“Ten vroegste half april”

Om dat allemaal te stroomlijnen en de oproep richting de ouderen te vergemakkelijken, was er twee weken geleden een centraal systeem van reservelijsten aangekondigd. Daarop kon elke burger binnen de prioriteitsgroepen - nu dus de 65-plussers - zich inschrijven om zich versneld te laten vaccineren als er overschotten blijken te zijn. Een centrum zou via het platform gemakkelijk pakweg 100 mensen uit de lijst kunnen laten contacteren, telefonisch of via sms. Oorspronkelijk was er sprake van alles “binnen de twee weken” te implementeren.

Maar in Vlaanderen hebben de coördinatoren van de centra gisteren tijdens een overleg met het Agentschap Zorg en Gezondheid te horen gekregen dat het systeem in de praktijk niet voor half april in voege zal zijn. “En op dat moment zal de grootste groep waarvoor dat nodig is (de 65-plussers, red.) al achter de rug zijn”, was de boodschap.

Volledig scherm Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V). © Photo News

Stadsarbeiders

De oproep van minister Beke kwam er nadat onder andere Vilvoorde aankondigde volgende week al leerkrachten te beginnen vaccineren, net als een aantal andere centra. In Aalst is al bijna het volledige politiekorps gevaccineerd, en in Lokeren zelfs al enkele stadsarbeiders “die ter plaatse waren”.

“Ik weet dat het in sommige centra anders gaat en dat er op een lossere manier met de uitnodigingen wordt omgesprongen”, zei Beke daar dinsdag over. “En wij hebben niet de middelen om in elk van de 95 centra elke uitnodiging te gaan controleren. Maar ik doe een oproep tot de verantwoordelijkheid van eenieder. We moeten echt het grotere belang aanhouden van de strategie die is afgesproken.”

“Systeem is in ontwikkeling”

Maar voorlopig zal die strategie dus nog niet via een eengemaakt platform ingevoerd kunnen worden. Volgens Frank Robben, de topman het eHealth-platform en van Smals, de belangrijkste IT-provider van de overheid, kan het systeem mogelijk wel vroeger klaar zijn, maar hij wil daar geen vaste datum op plakken. “Het is in volle ontwikkeling”, zegt hij. Vanaf volgende week moeten de eerste testen plaatsvinden in enkele vaccinatiecentra, en zal het systeem uiteindelijk sowieso ook voor de brede bevolking jonger dan 65 jaar zijn nut hebben.

Bedoeling is dat burgers via het online platform kunnen aangeven op welk moment ze de komende weken beschikbaar zijn om snel naar het vaccinatiecentrum te komen. Bij overschotten word je dan opgebeld of krijg je een sms die je verwittigt dat er een plekje vrij is. Volgens Robben gaat het om een complex systeem dat uitgebreid getest moet worden vooraleer het breed uitgerold kan worden. Zo moet er ook meteen aan mensen duidelijk gemaakt worden dat wanneer ze op die dag om hun vaccin komen via de reservelijst, ze zich ook 4, 5 of 12 weken later voor de tweede prik vrij moeten kunnen maken, afhankelijk van het vaccin. Wie - wanneer het weer mag - een vakantie wil boeken, let dus best goed op bij het inplannen van zijn vaccinatiedata.

Bekijk ook: