Cel zonder tralies en vensters van veiligheidsglas: in deze gevangenis wacht Salah Abdeslam op zijn nieuwe terreurproces

Warmste plek van ons land vandaag niet in de Kempen, maar in de Westhoek. Weerman David legt uit hoe dat komt

Het wordt een zomerse week met temperaturen boven de 30 graden. Aan de kust is het frisser, maar waar in ons land is het vandaag eigenlijk het warmst? Het warmste plekje ligt opvallend genoeg niet in de Kempen, wel in het westen van het land. Hoe komt dat? Bekijk in bovenstaande video de uitleg van weerman David Denehauw.

12 juli