Cel Vermiste Personen zoekt mee naar verdwenen Brusselse politieagent

"Momenteel is er nog geen juridisch dossier geopend en we hopen dat het er ook niet van komt. Elke burger heeft het recht om te verdwijnen en opnieuw op te duiken, maar hoe langer het duurt, hoe meer onze ongerustheid toeneemt", klinkt het bij het parket van Waals-Brabant. De zoektocht naar Frédéric Gonzalez Moradiellos wordt voortgezet.

De man is 1,70 meter groot en sportief gebouwd. Hij heeft kort donker haar. Het is niet bekend welke kledij hij droeg op het moment van zijn verdwijning. Aan Frédéric zelf wordt gevraagd om contact op te nemen met zijn naasten om hen gerust te stellen.

Heeft u Frédéric gezien of weet u meer over zijn verdwijning? Neem dan contact op met de politie via dit tipformulier of via het gratis nummer 0800/30 300.