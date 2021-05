Cel Vermiste Personen wil ‘cold cases’ oplossen en gaat niet-geïdentificeerde lichamen opgraven

De Cel Vermiste Personen heeft sinds haar oprichting in 1995 al 97 procent van de 29.368 behandelde verdwijningsdossiers opgelost. Om in de 759 openstaande zaken nieuwe sporen te zoeken, graaft de cel niet-geïdentificeerde lichamen op op kerkhoven over heel België.

De Cel Vermiste Personen behandelde in totaal al 29.368 dossiers van onrustwekkende verdwijningen. Zo'n 97 procent werd opgelost, waarvan 25.177 personen nog leefden op het ogenblik dat ze gevonden werden. In 3.432 gevallen was er sprake van een overlijden.

In 2020 heeft de cel 785 onrustwekkende verdwijningen behandeld. Daarvan werden 745 dossiers (95 procent) afgesloten, waarvan 658 personen nog leefden op het ogenblik dat ze gevonden werden.

Project ‘Kerkhof’

Vandaag staan nog 759 personen geseind als onrustwekkend vermist. Sommige van die zaken zijn intussen 'cold cases', dat zijn oude dossiers waarin elk nieuw spoor ontbreekt. Om in die openstaande zaken nieuwe sporen te vinden, werkte de Cel Vermiste Personen het project ‘Kerkhof’ uit. De bedoeling is om systematisch niet-geïdentificeerde lichamen of botresten in België op te graven, een botstaal te nemen en een DNA-profiel op te stellen.

Een belangrijke piste zijn de 250 niet-geïdentificeerde lichamen op kerkhoven over heel België. Het gaat om de lichamen van 134 mannen en 28 vrouwen, en 88 gevallen waarbij het geslacht niet gekend is. De DNA-profielen worden ook op internationaal niveau uitgewisseld. Momenteel is er een uitwisseling mogelijk met 22 EU-lidstaten, waardoor vermisten tot ver buiten onze grenzen worden opgespoord.

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) woonde een opgraving bij van een niet-geïdentificeerd lichaam op het Brugs kerkhof in Assebroek. "De Cel Vermiste Personen levert schitterend werk. Ze staan garant voor een menselijke aanpak met oog voor de naasten van de vermiste personen. Want dat is hun belangrijkste opdracht: zorgen voor antwoorden op de vragen van de nabestaanden. Daarom is ook dit project zo belangrijk. In elke verdwijningszaak moet het onze bedoeling zijn om te blijven zoeken, elk lichaam een naam te kunnen geven en uitsluitsel te geven aan de familie over het lot van de vermiste persoon.”

