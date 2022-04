Cel Vermiste Personen behandelde vorig jaar meer dan 70 zorgwekkende verdwijningen per maand

Brussels Gewest Guy Vanhengel (Open Vld) is in 2024 geen kandidaat meer: "Het is nu aan de jonge generatie”

Brussels Open Vld-politicus Guy Vanhengel (63) is in 2024 geen kandidaat meer bij de Brusselse verkiezingen. Hij was net geen 20 jaar minister en is tot nu toe de enige politicus die zowel deel uitmaakte van zowel de Brusselse, Vlaamse als de federale regering, meestal met Begroting als bevoegdheid. "Het is nu aan de jonge generatie om het heft in handen te nemen”, zegt hij aan Bruzz, waar hij zijn afscheid aankondigt.

10:31