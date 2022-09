CD&V’ers lijken blij met Mahdi’s aanpak: “De tsjeven zullen niet plooien”

Man geëxecu­teerd en in plastic gewikkeld of vrouw met de dure juwelen: Cel Vermiste Personen roept publiek op om cold cases mee op te lossen

De Cel Vermiste personen doet een oproep aan iedereen om mee te helpen oude moord- en verdwijningszaken op te lossen. Zo is er een onbekende man die in 1995 in ware executiestijl vermoord is met twee kogels door het hoofd. En een dode vrouw met dure juwelen die na weken in het water komt bovendrijven aan de strekdam in Zeebrugge, in 2002. Ergens moet er een familie zijn die hen mist. Maar tot op vandaag hebben deze twee mensen geen naam, geen gezicht gekregen. Kunnen zij cold cases van tientallen jaren geleden oplossen?

