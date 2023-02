CD&V zet de hakken diep in de landbouwgrond tijdens stikstofdiscussie : Jan Jambon moet deelname aan handelsreis naar Marokko afzeggen

Nadat de ticketver­koop van Beyoncé in de soep draaide: hoe dubieus zijn de praktijken van Ticketmas­ter?

Het concert van Beyoncé was op slechts een uur tijd volledig uitverkocht. Een voorverkoop die al op maandag startte volgens sommigen, ‘dynamische prijzen’ die de prijs opdreven tot wel 594 euro voor een zitplaats en technische problemen: verliep de verkoop wel eerlijk? In de VS loopt na de chaotische ticketverkoop van Taylor Swift een onderzoek naar Ticketmaster en moederbedrijf Live Nation. Wat schuilt er achter de praktijken van het ticketplatform?

19:13