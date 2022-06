CD&V wil Vlaamse deel van elektriciteitsfactuur verder verlagen: een verlichting van 100 euro per gezin

Fluvius investeert 4 miljard euro extra om stroomnet­werk klaar te maken voor meer elektri­sche wagens en warmtepom­pen

Netbeheerder Fluvius gaat de volgende 10 jaar 4 miljard euro extra investeren in het stroomnetwerk in Vlaanderen, om dat toekomstbestendig te maken met de komst van steeds meer elektrische wagens en warmtepompen. De investering komt bovenop de reguliere investeringen van 7 miljard euro en zorgt voor een meerkost op de factuur van op termijn 25 euro per jaar voor een gemiddeld gezin.

8 juni