CD&V wil vergoedingsplafond voor voetbalmakelaars fiscaal afdwingen

Het voorstel is een gevolg van "Operatie Propere Handen" naar fraude in het Belgisch voetbal. Daaruit bleek ook dat sommige makelaars soms hoge bedragen opstreken bij transfers. Het ging in sommige gevallen om meer dan 30 procent van het transferbedrag.

De wereldvoetbalbond FIFA heeft richtlijnen vooropgesteld om de relaties tussen spelers, clubs en makelaars te reguleren. Die zijn vastgelegd in de Regulations on Working with Intermediaries (RWWI), maar blijven volgens CD&V vaak dode letter. In het nieuwe bondreglement is de aanbeveling verdwenen.

De partij wil die daarom met een wetsvoorstel afdwingen. Ze wil die regel van 3 procent afdwingen via een fiscaal aftrekverbod voor alles wat boven de 3 procent, en dat in combinatie met een opname in de minimale belastbare basis als verworpen uitgaven.

"Binnen de voetbalwereld is er dringend nood aan moral standards", licht Kamerlid Steven Matheï het voorstel toe. "Transfers moeten gebeuren met de sportieve belangen van de speler voor ogen, niet het persoonlijke gewin van de makelaar."