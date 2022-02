CD&V wil toegang tot internet opnemen in Grondwet

Bewoner Joost niet te spreken over inval in voormalig woonzorg­cen­trum: “Verwaarlo­zing? Dat is helemaal niet waar!”

Agenten zijn gisteren binnengevallen in het voormalig woonzorgcentrum Beauprez in Grimminge voor een gerechtelijk onderzoek. Eenmaal binnen troffen ze bewoners aan die aan hun lot werden overgelaten. Het woonzorgcentrum verloor vorig jaar zijn erkenning en de bewoners hadden er dus niet meer mogen verblijven. Zeventien bewoners werden geëvacueerd en naar het ziekenhuis overgebracht. Joost Van Bockstael, ook een bewoner van het woonzorgcentrum, snapt niet wat het probleem is. “Alles was perfect geregeld, dit is echt onbegrijpelijk”, vertelt hij aan VTM NIEUWS.

4 februari