CD&V wil strengere aanpak van niet-erkende beroepsuitoefenaars

De ‘properste jeans ter wereld’ is Belgisch

Het Belgisch modemerk HNST - ‘de properste jeans ter wereld’ - heeft bijna een miljoen euro vers kapitaal opgehaald om de internationale markt te veroveren. Onder meer Anne Chapelle - zakenvrouw achter het modemerk Ann Demeulemeester - en Wouter Torfs van het gelijknamig schoenenmerk pompten geld in de duurzame start-up. En dat werpt meteen zijn vruchten af, want de eerste bestellingen uit Japan stromen binnen. CEO Lander Desmedt (31) vertelt hoe HNST de meest duurzame jeans ter wereld heeft ontwikkeld en in gesprek is met onder meer de Verenigde Staten.

