CD&V wil straatverlichting ‘s nachts doven in Vlaanderen om “meer dan 50 miljoen” te besparen

Kinderbij­slag, jobbonus, huurprij­zen: Vlaamse regering verdeelt vandaag (of dit weekend) de centen

Het is money time voor de Vlaamse regering: vanaf 9 uur gaat ze in conclaaf en begint ze aan haar langverwachte begrotingsgesprekken. Op de tafel onder meer een uitbreiding van de jobbonus en een gedeeltelijke bevriezing van de huurprijzen. Maar de symbolische strijd zal gaan over de kinderbijslag. Ondertussen jut oppositiepartij Vooruit CD&V verder op.

3:15