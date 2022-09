CD&V wil steun zonnepanelen laten afhangen van inkomen

WEERBE­RICHT. Wisselval­lig met buien en occasio­neel donderslag

Het blijft zaterdagnamiddag wisselvallig met enkele opklaringen, maar ook vaak buien, met kans op een donderslag. De buien lijken een voorkeur te hebben voor de gebieden nabij de Nederlandse grens en voor het reliëf van de Ardennen. Vooral in het westen is de buienactiviteit kleiner en zouden er toch meer opklaringen moeten verschijnen. De maxima liggen tussen 14 graden in de Hoge Ardennen en 19 of 20 graden in Laag-België, zo voorspelt het KMI.

10 september