CD&V wil rookverbod in publieke buitenruimtes met kinderen en jongeren

Brussel Uniek hotel in hartje Anderlecht: “Eerste hotel waar strips centraal staan”

19 september Een van de origineelste hotels van het land is te vinden op het Luchtvaartplein in Anderlecht. Begin deze maand werd er hotel Yooma geopend, dat volledig in het teken staat van de stripwereld. Een echte must voor wie wil slapen met Bollie en Billie, de Smurfen, Marsipulami of Michel Vaillant.