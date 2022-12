CD&V wil recht op werkloosheidsuitkering na drie jaar kunnen stopzetten

PROMOJA­GERS SUPERTIP. Hier krijg je grote kortingen op producten die bijna vervallen: “Parelhoen gekocht voor 0,50 euro in plaats van 12,5 euro”

Heel wat supermarkten trekken de kaart van zero waste. Ze geven stevige kortingen op producten die bijna vervallen om zo weinig mogelijk verloren te laten gaan. Daardoor kan je indrukwekkende koopjes doen. “Het onderwerp is deze week zeer populair in onze community", vertelt Gunther Devisch, beheerder van Promojagers België. Zo kwamen er honderden reacties op een post van Sam die vertelde hoe hij bij Lidl parelhoen kocht voor 0,50 euro in plaats van 12,50 euro.

