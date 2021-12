CD&V wil pensioen op 62 jaar mogelijk maken

Premier De Croo geen voorstan­der van versoepe­lin­gen voor eindejaars­fees­ten: “Wat we nu nodig hebben is stabili­teit”

Hoe zullen we de feestdagen dit jaar kunnen vieren? Pas op 22 december zit het Overlegcomité opnieuw samen over de coronamaatregelen. Horeca-uitbaters willen nu al duidelijkheid en vragen een versoepeling van het sluitingsuur. Premier Alexander De Croo (Open Vld) vindt het echter niet het moment voor discussies over deze of gene versoepeling. “Niet nu het duidelijk is welke maatregelen er gelden", klinkt het in de studio van VTM Nieuws.

10 december