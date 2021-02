CD&V wil ouders van ongeboren kinderen meer rechten en ondersteuning geven

Zelzate Gestolen wagen van brandweer­man teruggevon­den in Zelzate: “Dankzij het massale delen op sociale media”

27 februari Enrico Danneels, aan het werk als vrijwilliger bij de brandweer van Zelzate, was in de nacht van vrijdag op zaterdag onderweg naar een brandend voertuig in Moerbeke. Terwijl hij anderen aan het helpen was, werd zijn splinternieuwe wagen gestolen in de Burgemeester Jos Chalmetlaan. Het nieuws werd massaal gedeeld op sociale media, met resultaat. De wagen werd zaterdagavond al teruggevonden in Zelzate.